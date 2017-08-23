ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

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23.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 1 | Автор: Татьяна Зимина

Тепло в дома Железногорска придет 15 сентября

Правда, это примерная дата начала отопительного сезона. Об этом сегодня в ходе КЧС журналистам сообщил глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков. Подготовку к отопительному сезону обсуждали руководители администрации, директора коммунальных служб, представители ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, о готовности к зиме главе администрации доложили представители социальной сферы, образования и культуры.

Тепловой комплекс Железногорска к приходу зимы готов. В весеннее-летний период коммунальщики провели опрессовку и промывку теплосетей. Устранили около 60 порывов на трубопроводах в городе и около 20 в поселках ЗАТО.

В управлении тепловым комплексом ничего не поменяется, подчеркнул Сергей Пешков.

- На этот отопительный сезон все остается по-прежнему. Железногорскую ТЭЦ продолжает эксплуатировать КЭСКО, мазутная котельная №1 ГХК находится в аренде у « Гортеплоэнерго». Предприятие эксплуатирует и обслуживает все городские теплосети и котельные в поселках.

Администрация города совместно с «Гортеплоэнерго» продолжают работать над корректировкой гидравлической системы Железногорска. Помимо этого энергетики планируют провести испытания на увеличение расхода теплоносителя от ЖТЭЦ с 3600 до 4100 Гкалл. В случае успеха это позволит получать больше дешевого тепла от Железногорской ТЭЦ.



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