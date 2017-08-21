СПИННЕР-ТУРНИР
21.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Наталья Кокорина
Впервые в Железногорске пройдет отборочный турнир по спиннерам
24-го августа с 18.00 до 21.00 на площадке возле Центра Досуга пройдёт отборочный турнир по спиннерам.
Программа:
1. Соревнования на самый долгокрутящийся спиннер.
2. Трюки со спиннером (не менее 3-ёх повторов):
- Бросок с пальца на палец.
- Бросок с одной руки на другую.
- Бросок из-за спины.
- Бросок из под колена.
3. Запуск огромного спиннера.
Участие бесплатно и доступно для всех. Участников и гостям обещаны подарки, призы, конкурсы и беспроигрышная лотерея. В финале турнира состоится шоу светящихся вертолетов.
Начало в 18 00.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
20 октября 2014 | Раздел: Спорт / Танцевальный спорт / Новости••• III Межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам «Танцевальная Феерия-2014» пройдет в Железногорске 2 ноября
9 августа 2013 | Раздел: Спорт••• В субботу, 10 августа, Железногорск отметит День физкультурника. Программа спортивного праздника - на нашем сайте!
13 августа 2010 | Раздел: Спорт••• 14 августа на всех спортивных площадках Железногорска пройдут массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Завершит программу общегородского праздника фейерверк на площади возле Центра Досуга.
13 октября 2009 | Раздел: СпортВ Железногорске пройдет краевой турнир по тяжелой атлетике памяти Александра Каменского.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Дельфин, в новости: ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
Татьяна Зимина, в новости: ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Дмитрий, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН
Александр, в новости: УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Гость грэг, в новости: ЕСТЬ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ?
Гость Грэг, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Пресс-служба, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКЕ БЫТЬ!
НОВОСТИ ЧАСА
Россия даст США зеркальный ответ на «визовый демарш»
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов назвал «демаршем» объявленные США ограничения в работе своих дипломатических представительств в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Американские фонды готовят ловушку для рубля
Американские фонды решили использовать стабильность рубля, чтобы нарастить ставки на его падение в будущем. Как сообщает Finanz.ru, такой вывод следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
«Он предал народ»: Роднина поспорила с Поклонской
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере пост с призывом «покаяться» и ссылкой на фотографии царской семьи. «Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем…» — написала парламентарий.
В Россия появилась новая авиакомпания
Авиакомпания получила сертификат эксплуатанта Новая российская авиакомпания «Азимут», создаваемая для развития авиаперевозок на юге РФ, получила сертификат эксплуатанта.
Тест: Что вы помните о пионерских лагерях?
Роспотребнадзор нашел более 60 тыс. нарушений в работе детских лагерей. Но такой летний отдых все равно популярен — за лето в лагерях побывали 4,4 млн детей.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов назвал «демаршем» объявленные США ограничения в работе своих дипломатических представительств в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Американские фонды готовят ловушку для рубля
Американские фонды решили использовать стабильность рубля, чтобы нарастить ставки на его падение в будущем. Как сообщает Finanz.ru, такой вывод следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
«Он предал народ»: Роднина поспорила с Поклонской
Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере пост с призывом «покаяться» и ссылкой на фотографии царской семьи. «Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем…» — написала парламентарий.
В Россия появилась новая авиакомпания
Авиакомпания получила сертификат эксплуатанта Новая российская авиакомпания «Азимут», создаваемая для развития авиаперевозок на юге РФ, получила сертификат эксплуатанта.
Тест: Что вы помните о пионерских лагерях?
Роспотребнадзор нашел более 60 тыс. нарушений в работе детских лагерей. Но такой летний отдых все равно популярен — за лето в лагерях побывали 4,4 млн детей.