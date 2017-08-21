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СПИННЕР-ТУРНИР

СПИННЕР-ТУРНИР
21.08.17 | Главные темы / Cобытия
Впервые в Железногорске пройдет отборочный турнир по спиннерам

СПИННЕР-ТУРНИР

21.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Наталья Кокорина

Впервые в Железногорске пройдет отборочный турнир по спиннерам

24-го августа с 18.00 до 21.00 на площадке возле Центра Досуга пройдёт отборочный турнир по спиннерам.

Программа:

1. Соревнования на самый долгокрутящийся спиннер.

2. Трюки со спиннером (не менее 3-ёх повторов):

- Бросок с пальца на палец.

- Бросок с одной руки на другую.

- Бросок из-за спины.

- Бросок из под колена.

3. Запуск огромного спиннера.

Участие бесплатно и доступно для всех. Участников и гостям обещаны подарки, призы, конкурсы и беспроигрышная лотерея. В финале турнира состоится шоу светящихся вертолетов.

Начало в 18 00.

 По информации МАУ "КОСС"



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