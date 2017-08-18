КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Капитальный ремонт домов в Железногорске на грани срыва
Никто из подрядчиков не готов взяться за капитальный ремонт многоквартирных домов. Недавно объявленные УКСом аукционы на проведение капитальных ремонтов завершились ничем. Не спасли ситуацию даже железногорские организации, которые вошли в реестр подрядчиков Фонда капремонта Красноярского края. Надо отметить, что городские власти рассчитывали на эти восемь фирм.
Оказалось, организациям абсолютно невыгодно участвовать в этом процессе. Условия, которые предлагаются подрядчику, выведут его либо к убыткам, либо, в лучшем случае, в «ноль», объясняет заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин.
Выход руководители города видят в конструктивном диалоге с Фондом капитального ремонта. Власть Железногорска инициировала круглый стол с участием предпринимателей и руководителя Фонда капремонта края Ниной Авдеевой, где планируют обсудить создавшиеся проблемы. Среди них: низкое качество проектов ремонта систем теплоснабжения, несоответствие сметной стоимости реальным ценам и многое другое. Круглый стол обещают провести в ближайшее время.
Напомним, что в этом году по плану должны быть отремонтированы 92 многоквартирных дома. На данный момент ни один аукцион не состоялся.
Добавим, что на многострадальный дом по улице Сведлова, 18 заступили строители МП ГЖКУ. Работники железногорской управляющей компании будут исправлять недоделки предыдущего подрядчика.
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