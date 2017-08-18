СЛАВА ПЕРВОПРОХОДЦАМ!

Сегодня в поселке Додоново прошел митинг в честь высадки десанта первостроителей

Памятный митинг в честь 68-ой годовщины высадки первых доблестных строителей Красноярска-26 состоялся на берегу Енисея в поселке Додоново.

По традиции возле памятного камня, установленного в честь высадки первого десанта строителей, прибывшего 20 августа 1949 году на пароходе «Мария Ульянова» к пристани Додоново, собрались ветераны города, Почетные граждане и руководители ЗАТО Железногорска, работники городского музея и курсанты академии МЧС.

На историческом месте звучали теплые слова в адрес первопроходцев, из уст ветеранов города - трогательные стихи о Красноярске-26. Вспоминали о том, как приехал в Додоново отдельный строительный батальон под командованием подполковника Курносых из города Глазова.

Рассказы первостроителей уникальны. Сейчас юному поколению неведомо, с какими трудностями столкнулись первые строители, дерзнув создать город в тайге, вспоминает ветеран-первопроходец Юрий Карапетович Адамов.

- Первые, кто вступил на эту землю, жили в солдатских палатках. Настоящими героями были солдаты - водители, люди разных национальностей. Работали в три смены, зимой в -40, - 45, замерзали лобовые стекла машин, а они придумали смотровые приспособления. Ничто не могло остановить наш энтузиазм! Слава первым героям, построившим такой прекрасный город!

Почетный статус первопроходца присваивался тем, кто приехал в закрытый город до 17 марта 1954 года и связал с ним дальнейшую жизнь. Такое звание получили более 600 человек.

В этот праздничный день над Енисеем звучали песни в исполнении хора «Росинка» поселка Додоново, прославляя первопроходцев Железногорска и их славные дела.

В завершении митинга курсанты академии МЧС спустили на воду венок, в память о трудовом подвиге первопроходцев.

Фото Татьяны Зиминой