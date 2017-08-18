СЛАВА ПЕРВОПРОХОДЦАМ!
Сегодня в поселке Додоново прошел митинг в честь высадки десанта первостроителей
Памятный митинг в честь 68-ой годовщины высадки первых доблестных строителей Красноярска-26 состоялся на берегу Енисея в поселке Додоново.
По традиции возле памятного камня, установленного в честь высадки первого десанта строителей, прибывшего 20 августа 1949 году на пароходе «Мария Ульянова» к пристани Додоново, собрались ветераны города, Почетные граждане и руководители ЗАТО Железногорска, работники городского музея и курсанты академии МЧС.
На историческом месте звучали теплые слова в адрес первопроходцев, из уст ветеранов города - трогательные стихи о Красноярске-26. Вспоминали о том, как приехал в Додоново отдельный строительный батальон под командованием подполковника Курносых из города Глазова.
Рассказы первостроителей уникальны. Сейчас юному поколению неведомо, с какими трудностями столкнулись первые строители, дерзнув создать город в тайге, вспоминает ветеран-первопроходец Юрий Карапетович Адамов.
Почетный статус первопроходца присваивался тем, кто приехал в закрытый город до 17 марта 1954 года и связал с ним дальнейшую жизнь. Такое звание получили более 600 человек.
В этот праздничный день над Енисеем звучали песни в исполнении хора «Росинка» поселка Додоново, прославляя первопроходцев Железногорска и их славные дела.
В завершении митинга курсанты академии МЧС спустили на воду венок, в память о трудовом подвиге первопроходцев.
Фото Татьяны Зиминой
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