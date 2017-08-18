РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Улицу Ленина готовят к асфальтированию
В 2017 году в рамках программы «Комплексное развитие моногородов» проходит благоустройство центральной улицы в каждом российском моногороде.
В Железногорске продолжается ремонт на улице Ленина. Строители готовят дорогу для сплошного асфальтирования, снимают старый слой асфальта. Параллельно идет работа по частичной замене бордюрного камня и ремонту остановок. Затем подрядчик начнет укладывать геосетку и асфальт толщиной 7 см. Использование данной технологии позволит повысить эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы покрытия.
Напомним, в этом году замена асфальтового покрытия дорог «цельным полотном» проходит на четырех улицах города: Ленина, Красноярская, Транзитная, Загородная.
По информации admk26.ru
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