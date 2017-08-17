ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МАРИИНКА
На железногорскую Мариинскую гимназию в бюджете Красноярского края запланировано 102 млн рублей
В проекте краевого бюджета на 2018 год предусмотрено финансирование капитального ремонта железногорской Мариинской гимназии (бывшая школа 176) в размере 102 миллиона рублей.
Письмо ЗС и правительства Красноярского края, подтверждающее, что в краевом бюджете 2018 года запланировано проведение капитального ремонта учебного корпуса железногорской Мариинской женской гимназии, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook председатель общественной организации «Северный крест» Игорь Захаров.
Документ подписан заместителем председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексеем Клешко и первым заместителем губернатора, председателем правительства края Виктором Томенко.
Если деньги будут выделены, то через год в Железногорске откроются старшие классы Мариинской гимназии. На это надеется мэр города Вадим Медведев.
Отметим, в 2015-м проект краевого бюджета уже предусматривал на открытие гимназии 96 миллионов рублей, однако финансирование так и не было открыто.
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