ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ МАРИИНКА

На железногорскую Мариинскую гимназию в бюджете Красноярского края запланировано 102 млн рублей

В проекте краевого бюджета на 2018 год предусмотрено финансирование капитального ремонта железногорской Мариинской гимназии (бывшая школа 176) в размере 102 миллиона рублей.

Письмо ЗС и правительства Красноярского края, подтверждающее, что в краевом бюджете 2018 года запланировано проведение капитального ремонта учебного корпуса железногорской Мариинской женской гимназии, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook председатель общественной организации «Северный крест» Игорь Захаров.

Документ подписан заместителем председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексеем Клешко и первым заместителем губернатора, председателем правительства края Виктором Томенко.

Если деньги будут выделены, то через год в Железногорске откроются старшие классы Мариинской гимназии. На это надеется мэр города Вадим Медведев.

- Я надеюсь, что через год в эксплуатацию будут запущены первые классы гимназии для старшеклассниц. Следующий этап продвижения гимназии – создание спальных помещений (пансиона) на базе Мариинки.

Отметим, в 2015-м проект краевого бюджета уже предусматривал на открытие гимназии 96 миллионов рублей, однако финансирование так и не было открыто.