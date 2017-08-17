В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЯ ПАРУСОВА
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 21 августа
Земельный вопрос волнует многих железногорцев. Можно ли получить в собственность участок под строительство индивидуального дома? Решается ли вопрос с предоставлением земли многодетным семьям? Нужно ли межевать садоводческие земельные участки, находящихся в собственности и зачем? Почему не все земельные участки прописаны в кадастровом плане? На эти и другие вопросы ответит руководитель Управления имуществом, землепользования и землеустройства Евгения Парусова.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале МИР 24 в сетях ГТС в понедельник, 21 августа в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Вопросы по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «МИР 24» в 20.20.
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