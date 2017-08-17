ЯРМАРКА ДОБРЫХ ВЕЩЕЙ

20 августа в Железногорске пройдет благотворительная акция "Ярмарка добрых вещей"

Ярмарка состоится в 14.00 на площади перед Центром досуга.

Для реализации принимаются вещи, которые вы уже не используете:DVD-диски, сувениры, украшения, галантерею, игрушки, посуду, электронику и др.

Вещи принимают на вахте Центра досуга с 18.00 до 20.00 до19 августа. На собранные деньги будут закуплены школьные принадлежности для детей из многодетных семей.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!!!

Фото:Психология 3000