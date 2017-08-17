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ЯРМАРКА ДОБРЫХ ВЕЩЕЙ

17.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Кокорина

20 августа в Железногорске пройдет благотворительная акция "Ярмарка добрых вещей"

Ярмарка состоится в 14.00 на площади перед Центром досуга.

Для реализации принимаются вещи, которые вы уже не используете:DVD-диски, сувениры, украшения, галантерею, игрушки, посуду, электронику и др.

Вещи принимают на вахте Центра досуга с 18.00 до 20.00 до19 августа. На собранные деньги будут закуплены школьные принадлежности для детей из многодетных семей.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!!!

Фото:Психология 3000



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