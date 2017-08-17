ЯРМАРКА ДОБРЫХ ВЕЩЕЙ
17.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Кокорина
20 августа в Железногорске пройдет благотворительная акция "Ярмарка добрых вещей"
Ярмарка состоится в 14.00 на площади перед Центром досуга.
Для реализации принимаются вещи, которые вы уже не используете:DVD-диски, сувениры, украшения, галантерею, игрушки, посуду, электронику и др.
Вещи принимают на вахте Центра досуга с 18.00 до 20.00 до19 августа. На собранные деньги будут закуплены школьные принадлежности для детей из многодетных семей.
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!!!
Фото:Психология 3000
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV. «Россия — великая нация.
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Заведующий лабораторией Института земного магнетизма РАН Анатолий Белов заявил, что в сторону Земли направляется солнечный ветер из образовавшейся на поверхности Солнца корональной дыры. Об этом сообщает ТАСС.
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