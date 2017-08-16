РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 АВГУСТА
16.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
• Астрономия в школе
• Прогресс в автобусах
• Первопроходцы делятся воспоминаниями
• Операция "Урожай"
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Сегодня, 10:23 | Раздел: Главные темы / CобытияВ расписании старшеклассников с нового учебного года появится астрономия
22 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияШкольники снова будут изучать астрономию
15 августа 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи• Почему погас свет • В здоровом теле здоровый дух • В одну реку дважды • Готовимся к школе
29 октября 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияАвтобусные остановки Железногорска оснастят информационными табло
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Татьяна Зимина, в новости: ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Дмитрий, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН
Александр, в новости: УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Гость грэг, в новости: ЕСТЬ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ?
Гость Грэг, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Пресс-служба, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
Жека, в новости: ГОТОВЬ ЕЛИ ЛЕТОМ!
Татьяна Фирсова, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
НОВОСТИ ЧАСА
Полторак: Украина готова к вторжению России
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.
Названа причина смерти Веры Глаголевой
Источник, близкий к семье Веры Глаголевой, сообщил «Московскому комсомольцу» о смерти актрисы. Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание
«Южмаш» прокомментировал разговор с пранкерами
Гендиректор украинского госпредприятия «Южмаш» Сергей Войт прокомментировал свой разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).
Кремль дает Латвии шанс
После четырехлетнего перерыва состоялось заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Может показаться, что Москва решила пересмотреть свою политику в отношении Латвии и полностью восстановить экономические связи.
Фото: «Бедная Саша». Ушла Глаголева
Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает «Московский комсомолец».
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.
Названа причина смерти Веры Глаголевой
Источник, близкий к семье Веры Глаголевой, сообщил «Московскому комсомольцу» о смерти актрисы. Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание
«Южмаш» прокомментировал разговор с пранкерами
Гендиректор украинского госпредприятия «Южмаш» Сергей Войт прокомментировал свой разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).
Кремль дает Латвии шанс
После четырехлетнего перерыва состоялось заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Может показаться, что Москва решила пересмотреть свою политику в отношении Латвии и полностью восстановить экономические связи.
Фото: «Бедная Саша». Ушла Глаголева
Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает «Московский комсомолец».