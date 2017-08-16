РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 АВГУСТА

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.Источник, близкий к семье Веры Глаголевой, сообщил «Московскому комсомольцу» о смерти актрисы. Причиной смерти могло стать онкологическое заболеваниеГендиректор украинского госпредприятия «Южмаш» Сергей Войт прокомментировал свой разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).После четырехлетнего перерыва состоялось заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Может показаться, что Москва решила пересмотреть свою политику в отношении Латвии и полностью восстановить экономические связи.Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает «Московский комсомолец».