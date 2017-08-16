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16.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске завершилась приемка образовательных учреждений
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16.08.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорск посетила заместитель председателя правительства Красноярского края
СМОТРИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ

СМОТРИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
16.08.17 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
 Впервые в Железногорске совершенно новое телевидение! Облачный телевизионный
УЧЕБНИКИ-БЕСПЛАТНО

УЧЕБНИКИ-БЕСПЛАТНО
16.08.17 | Главные темы / Cобытия
На покупку учебников из бюджета региона выделено 470 млн рублей

"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
16.08.17 | Главные темы / Cобытия
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 АВГУСТА

16.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
 Астрономия в школе
 Прогресс в автобусах
 Первопроходцы делятся воспоминаниями
 Операция "Урожай"


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