НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 АВГУСТА
15.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 50 | Автор: Сергей Скляров
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«Уже жалко просто»: сосед Мары Багдасарян рассказал о ее жизни в Твери
Мужчина, живущий по соседству с «гонщицей» Марой Багдасарян в Твери, рассказал, что он ее часто видит, и девушка «постоянно где-то чем-то занята».
Россия подарила Казахстану озеро
После демаркации границы часть водоема оказалось на территории Казахстана, и теперь граница пролегает по восточному берегу озера, рассказал агентству представитель регионального Пограничного управления ФСБ.
Киев применил зажигательные мины в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в использования зажигательных боеприпасов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Москва обратилась к Киеву по поводу СМИ
Москва требует от Киева неукоснительно соблюдать международные обязательства в сфере свободы СМИ, говорится в сообщении российского МИД, опубликованном после выдворения с Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян.