НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 АВГУСТА

На принадлежащем США острове Гуам, который грозилась атаковать КНДР, две радиостанции случайно запустили систему оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает The Guardian.Мужчина, живущий по соседству с «гонщицей» Марой Багдасарян в Твери, рассказал, что он ее часто видит, и девушка «постоянно где-то чем-то занята».После демаркации границы часть водоема оказалось на территории Казахстана, и теперь граница пролегает по восточному берегу озера, рассказал агентству представитель регионального Пограничного управления ФСБ.ЛНР обвинила Киев в использования зажигательных боеприпасов в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Москва требует от Киева неукоснительно соблюдать международные обязательства в сфере свободы СМИ, говорится в сообщении российского МИД, опубликованном после выдворения с Украины журналистки ВГТРК Тамары Нерсесьян.