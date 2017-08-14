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УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

14.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Татьяна Фирсова

Сотрудниками полиции Железногорска разыскивается без вести пропавший житель города

Железногорские стражи порядка разыскивают без вести пропавший житель Железногорска Иванов Александр Сергеевич, 1972 года рождения.

25 июля в дежурную часть полиции обратились двое местных жителей с заявлением о розыске своего родственника. Граждане пояснили, что в период времени с 15 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 25.07.2017 года их сын ушёл из садового участка расположенного по адресу: ЗАТО г. Железногорск, садоводческое товарищество № 15, улица № 9 и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост около 164 см, волосы темно-русые, средней длины, глаза голубые.

Одет: белая футболка, серая кофта-толстовка с длинными рукавами и белой надписью на спине, белые брюки, синие кроссовки с белыми полосками по бокам.  Особые приметы: на носу родинка.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в  дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а,  или по телефону 8(3919)74-58-58 или 02.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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