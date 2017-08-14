Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
14.08.17 | Главные темы / Cобытия
Сотрудниками полиции Железногорска разыскивается без вести пропавший житель
ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА
14.08.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские полицейские и члены Общественного совета присоединились к акции
ВСЕ НА ЯРМАРКУ!

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
14.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске 19 августа пройдёт сельскохозяйственная ярмарка
ОДИН И НЕ ДОМА

ОДИН И НЕ ДОМА
14.08.17 | Главные темы / Cобытия
Полиция Железногорска нашла мать мальчика, которого обнаружили двое
НОВАЯ ТРОЙКА

НОВАЯ ТРОЙКА "ГОНЦОВ"
14.08.17 | Главные темы / Cобытия
 В компании АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва начинается производство

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

14.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Наталья Кокорина

Железногорские полицейские и члены Общественного совета присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники полиции Железногорска стали участниками акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», посвященной Дню физкультурника.
Спортивное мероприятие с детьми полицейские и общественники провели в оздоровительном лагере «Взлет».
Зарядка началась с совместной разминки, а затем гости показали комплекс упражнений, который помогает поддерживать физическую форму полицейских. Сотрудник отдела дознания, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Владимир Бурлака отработал с подростками боевые приемы борьбы, которые могли бы пригодиться в повседневной жизни.


Вместе с полицейскими о значении спорта в жизни каждого человека ребятам рассказали члены общественного совета при Управлении. Общественники призвали подростков к занятию спортом и приняли участие в зарядке вместе со школьниками.
«Зарядка с полицейскими является не только пропагандой здорового образа жизни, но и действенная профилактическая мера правонарушений среди несовершеннолетних. Для кого-то из них встреча с сотрудниками полиции, возможно, станет решающей в выборе профессии» - по окончанию мероприятия отметил председатель Общественного совета Николай Селезнев.


 По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЗАРЯДКА С ПОЛИЦИЕЙ

ЗАРЯДКА С ПОЛИЦИЕЙ
12 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
В Подгорном накануне Дня физкультурника прошла зарядка со стражами порядка
СТУДЕНТЫ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ

СТУДЕНТЫ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ
9 октября 2014 | Раздел: Cобытия
••• В Железногорске студенты стали напарниками участковых
ЕЛЕНА ШПОРТУН ЗАРЯДИТ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ

ЕЛЕНА ШПОРТУН ЗАРЯДИТ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ
13 июля 2012 | Раздел: Спорт
••• 14 июля в Железногорске вновь состоится  зарядка со «звездой»
ЗАРЯДИСЬ СО «ЗВЕЗДОЙ»

ЗАРЯДИСЬ СО «ЗВЕЗДОЙ»
5 июня 2012 | Раздел: Спорт
••• 10 июня в Железногорске зарядку со «звездой» проведет чемпион Европы и победитель Кубка мира по бобслею Николай Хренков

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Александр, в новости: УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Гость грэг, в новости: ЕСТЬ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ?
Гость Грэг, в новости: УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Гость Грэг, в новости: УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Гость Грэг, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Пресс-служба, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКЕ БЫТЬ!
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКЕ БЫТЬ!
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Ираке из-за «несчастного случая» погибли два солдата США
Во время ведения перестрелки с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* произошёл «несчастный случай», в результате которого погибли двое солдат США в северном Ираке.

Трамп подписал указ о расследовании против Китая
США проведёт расследование в отношении Китая. Соответствующее поручение подписал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNBS.

Российский банк отключили от SWIFT
Российский «Темпбанк» отключили от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT. Причина отключения в том, что топ-менеджмент кредитной организации оказался в списке антироссийских санкций США.

Newsweek: вне ЕС Польша никому не будет интересна
Присутствие в ЕС — это не только возможность развития, но также гарантия безопасности для Польши.

Выжившего в одесской «бойне» депортировали из России
Фигурант дела о событиях в Одессе 2 мая Владислав Ильницкий, который находился под стражей на Украине, сбежал в Россию, однако был задержан российскими пограничникам в Домодедово, сообщил украинский журналист Артем…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ ЭХО ЛИХИХ 90-Х ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ! ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 31 ИЮЛЯ ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Август 2017 (84)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.