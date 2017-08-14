ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

Железногорские полицейские и члены Общественного совета присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники полиции Железногорска стали участниками акции МВД России «Зарядка со стражем порядка», посвященной Дню физкультурника.

Спортивное мероприятие с детьми полицейские и общественники провели в оздоровительном лагере «Взлет».

Зарядка началась с совместной разминки, а затем гости показали комплекс упражнений, который помогает поддерживать физическую форму полицейских. Сотрудник отдела дознания, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Владимир Бурлака отработал с подростками боевые приемы борьбы, которые могли бы пригодиться в повседневной жизни.



Вместе с полицейскими о значении спорта в жизни каждого человека ребятам рассказали члены общественного совета при Управлении. Общественники призвали подростков к занятию спортом и приняли участие в зарядке вместе со школьниками.

«Зарядка с полицейскими является не только пропагандой здорового образа жизни, но и действенная профилактическая мера правонарушений среди несовершеннолетних. Для кого-то из них встреча с сотрудниками полиции, возможно, станет решающей в выборе профессии» - по окончанию мероприятия отметил председатель Общественного совета Николай Селезнев.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск