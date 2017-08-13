СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ, КРАСОТА
13.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 49 | Автор: Татьяна Фирсова
День физкультурника и фитнес-фестиваль в Железногорске прошли под палящим солнцем
Но это не стало препятствием для любителей показать свои физические возможности, желающих сдать нормы ГТО на стадионе «Труд» и похвастаться гибкостью, чувством равновесия, координацией движений на фитнес-фестивале у Центра досуга.
Фоторепортаж Анастасии Совцовой
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Первый канал анонсировал новый выпуск «Пусть говорят»
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый канал анонсировал новый выпуск российского ток-шоу «Пусть говорят» — кто будет вести программу, пока неясно.
Вблизи МКС зафиксировано НЛО
Неопознанный летающий объект зафиксировали видеокамеры Международной космической станции. На кадрах видно, что возле МКС пролетает объект неизвестного происхождения. Из съемки следует, что НЛО очень напоминает огромный диск.
Обеспеченным себя считает каждый шестой житель РФ
Максимальной точки достиг уровень, указывающий на долю россиян, считающих себя обеспеченными.