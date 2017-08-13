СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ, КРАСОТА

США должны вывести свои войска из Афганистана, так как кампания Вашингтона в стране провалилась.Вашингтон планирует сократить возможный радиус перемещения российских дипломатов по США в качестве ответной меры на зеркальные действия Москвы по дипперсоналу и дипсобственности, пишет «Известия» со ссылкой на источники.МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый канал анонсировал новый выпуск российского ток-шоу «Пусть говорят» — кто будет вести программу, пока неясно.Неопознанный летающий объект зафиксировали видеокамеры Международной космической станции. На кадрах видно, что возле МКС пролетает объект неизвестного происхождения. Из съемки следует, что НЛО очень напоминает огромный диск.Максимальной точки достиг уровень, указывающий на долю россиян, считающих себя обеспеченными.