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СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ, КРАСОТА
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СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ, КРАСОТА

13.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 49 | Автор: Татьяна Фирсова

День физкультурника и фитнес-фестиваль в Железногорске прошли под палящим солнцем

Но это не стало препятствием для любителей показать свои физические возможности, желающих сдать нормы ГТО на стадионе «Труд» и похвастаться гибкостью, чувством равновесия, координацией движений на фитнес-фестивале у Центра досуга.

    

Фоторепортаж Анастасии Совцовой



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