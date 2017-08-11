ЕСТЬ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ?

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11.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Наталья Кокорина

В Железногорске женщина отдала мошенникам 500 тысяч рублей для улучшения кредитной истории

Сотрудники МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск разыскивают злоумышленников, обманом похитивших у женщины крупную сумму денег.
В дежурную часть полиции поступило сообщение от 56-летней местной жительницы о совершении в отношении нее мошенничества.

Сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшая не смогла взять кредит в нескольких банках. Тогда женщина в сети Интернет нашла объявление о предоставлении помощи в получении кредита. Она позвонила по указанному номеру телефона, где ей ответила неизвестная, представившаяся работником  фирмы-посредника при получении займа. Девушка пояснила, что для улучшения кредитной истории необходимо внести определенную сумму денег.

В последующих разговорах потерпевшую просили перечислять денежные средства на различные услуги, связанные с оформлением кредита. В результате женщина перечислила 500 тысяч рублей, но кредит ей так и не предоставили.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего. По факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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