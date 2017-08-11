ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС

Народная артистка Надежда Бабкина выступит с открытым концертом на площади Ленина 14 августа

Артистка посетит наш город в рамках социально-культурного маршрута "Енисейский экспресс", который будет проходить на территории Красноярского края с 12-21 августа.

Программа проекта включает выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, семинары и мастер-классы, а также выступления профессиональных творческих коллективов фестиваля-марафона "Песня России" с участием народной артистки России Надежды Бабкиной.

Концерт состоится в 18 часов и продлится 3 часа. В связи с этим движение автотранспортных средств по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова будет перекрыто с 7:00 до 22:00.

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором проекта и художественным руководителем которого является Надежда Бабкина, стартовал 28 марта 2007 года в Ивановской области. За 10 лет жизни проекта в 55 субъектах Российской Федерации проведено более 520 фестивальных мероприятий.

Цель фестиваля - поднять патриотический дух народа, воспитание молодежи в национальных традициях, а также продемонстрировать единство России на примере культурного сотрудничества и взаимодействия национальных культур народов страны.