ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС
Народная артистка Надежда Бабкина выступит с открытым концертом на площади Ленина 14 августа
Артистка посетит наш город в рамках социально-культурного маршрута "Енисейский экспресс", который будет проходить на территории Красноярского края с 12-21 августа.
Программа проекта включает выставки работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, семинары и мастер-классы, а также выступления профессиональных творческих коллективов фестиваля-марафона "Песня России" с участием народной артистки России Надежды Бабкиной.
Концерт состоится в 18 часов и продлится 3 часа. В связи с этим движение автотранспортных средств по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова будет перекрыто с 7:00 до 22:00.
Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором проекта и художественным руководителем которого является Надежда Бабкина, стартовал 28 марта 2007 года в Ивановской области. За 10 лет жизни проекта в 55 субъектах Российской Федерации проведено более 520 фестивальных мероприятий.
Цель фестиваля - поднять патриотический дух народа, воспитание молодежи в национальных традициях, а также продемонстрировать единство России на примере культурного сотрудничества и взаимодействия национальных культур народов страны.
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