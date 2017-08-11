ТВОРИ ДОБРО

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11.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 5 | Автор: Наталья Кокорина

9 сентября в городском парке пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Железногорск»

Мероприятие в формате семейного праздника позволит каждому железногорцу поучаствовать в добром деле.
 
Праздник объединит несколько направлений: площадку общественных организаций, благотворительную ярмарку, творческие мастерские.
 
На фестивале можно будет познакомиться с деятельностью общественных организаций, записаться в волонтеры, приобрести уникальные авторские изделия ручной работы, посмотреть концертную программу, сделать фото на тематических площадках.
 
Совершая покупки, железногорцы станут не просто обладателями уникальных вещей, но и благотворителями - 50% средств пойдет на помощь нуждающимся. 
 
Принцип фестиваля - конкретные благополучатели. В этом году все собранные средства будут официально переданы семье маленького Артема Лимаренко, который борется за свое будущее. Благотворительная акция имеет полную финансовую прозрачность. Каждый, кто совершит покупку на фестивале и оставит адрес своей электронной почты, получит подробный отчет о расходовании средств.
 
Организаторами мероприятия выступают Администрация ЗАТО г. Железногорск, ресурсный центр поддержки социальных инициатив, парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Планируется, что фестиваль "Добрый Железногорск" будет проходить несколько раз в год. Каждый раз в нем будут новые благополучатели.
 
Если вы готовы организовать площадку или хотите присоединиться к уже заявленным в программе участникам - напишите заявку или свяжитесь с организаторами. Подробная информация размещена на сайте добрыйжелезногорск.рф. 



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