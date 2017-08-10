ДОЛГОСТРОЮ ПОМОГУТ

Долгострой на Ленинградском, 18Г в Железногорске сегодня проверил заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Сергей Козупица



После визита на замороженную стройку замминистра провел совещание с руководителями города, строительных компаний, дольщиками, депутатами города, представителями прокуратуры. Собравшиеся попытались разработать несколько вариантов, по которым в дальнейшем будет оказана помощь в продолжении строительства, либо поддержки дольщиков.

По мнению Сергея Козупицы есть два варианта: привлекать другие строительные компании или воздействовать на застройщика. Сначала проведут процедуру аудита финансовой состоятельности застройщика, подчеркнул Сергей Козупица.





- Первую очередь дома застройщик обещает сдать к 30 сентября. Так ли это, покажет аудиторская проверка. Наша основная задача – достроить дом. В банкротстве строительной компании никто не заинтересован.

Застройщик, меж тем, клятвенно обещает ускорить темпы работ. Для контроля за строительством создана рабочая группа из представителей железногорской администрации и прокуратуры. Рабочая группа регулярно будет проверять, как идет строительный процесс. Замминистра говорил и о помощи, которую могли бы оказать другие строительные организации в завершении строительства, в частности,Главное военно - строительное управление №9, гендиректор которого на это согласен.

Еще одним способом решения проблемы долгостроя может стать смена застройщика через арбитражный суд. Дольщикам могут предоставить квартиры в строящемся доме на Ленинградском, 26. Гарантом при этом выступает красноярский краевой фонд жилищного строительства.



