ДОЛГОСТРОЮ ПОМОГУТ
Долгострой на Ленинградском, 18Г в Железногорске сегодня проверил заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Сергей Козупица
После визита на замороженную стройку замминистра провел совещание с руководителями города, строительных компаний, дольщиками, депутатами города, представителями прокуратуры. Собравшиеся попытались разработать несколько вариантов, по которым в дальнейшем будет оказана помощь в продолжении строительства, либо поддержки дольщиков.
По мнению Сергея Козупицы есть два варианта: привлекать другие строительные компании или воздействовать на застройщика. Сначала проведут процедуру аудита финансовой состоятельности застройщика, подчеркнул Сергей Козупица.
Застройщик, меж тем, клятвенно обещает ускорить темпы работ. Для контроля за строительством создана рабочая группа из представителей железногорской администрации и прокуратуры. Рабочая группа регулярно будет проверять, как идет строительный процесс. Замминистра говорил и о помощи, которую могли бы оказать другие строительные организации в завершении строительства, в частности,Главное военно - строительное управление №9, гендиректор которого на это согласен.
Еще одним способом решения проблемы долгостроя может стать смена застройщика через арбитражный суд. Дольщикам могут предоставить квартиры в строящемся доме на Ленинградском, 26. Гарантом при этом выступает красноярский краевой фонд жилищного строительства.
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