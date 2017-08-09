СТОП, МАШИНА!
09.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Татьяна Фирсова
На площади Ленина 14 августа будет перекрыто движение транспортных средств
14 августа в 18-00 на площади Ленина состоится выступление профессиональных творческих коллективов фестиваля – марафона "Песня России"с участием народной артистки России Надежды Бабкиной.
В связи с проведением фестиваля с 7:00 до 22:00 будет перекрыто движение автотранспортных средств по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова.
Источник: www.admk26.ru
Фото: Letopisi.org
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