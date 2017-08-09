ВИВАТ, СТРОИТЕЛИ!

В Железногорске сегодня чествовали строителей

Сегодня в Железногорске прошел памятный митинг, посвященный Дню строителя. Торжественное мероприятие состоялось у стелы «Строителям города», который установлен на горе при въезде в Железногорск.

Первопроходцы города, руководство Железногорска и градообразующих предприятий каждый год приходят на это место, чтобы вспомнить трудовой подвиг наших соотечественников, строителей, которые воздвигли закрытый город в глухой тайге.

Предполагалось, что вокруг ГХК будет построен поселок, но вырос город. Носивший довольно долгое время название Красноярск-26.

Под руководством легендарных личностей, таких как: Петр Штефан, Вячеслав Панус, Петр Даниловский и многих других, - трудился коллектив «Сибхимстроя». Не пугали строителей ни отсутствие комфорта, ни гнус таежный. Жили идеей, работали на благо людей, отметил ветеран предприятия УС «Сибхимстрой» Дмитрий Иванович Смирнов.

Сейчас у нынешнего Главного военно - строительного управления №9 Железногорска сложные времена. «Гордясь достижениями отцов, важно достойно продолжать их дело», - подчеркнул генеральный директор предприятия Максим Стахеев.

В завершении митинга участники митинга возложили цветы к подножию стелы.

А в 15.00 в «Доме техники» (Ленина,67) состоялось традиционное торжественное собрание, где лучшим сотрудникам девятого главка вручили заслуженные награды.

Фото Татьяны Зиминой