Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СТОП, МАШИНА!

СТОП, МАШИНА!
09.08.17 | Главные темы / Cобытия
На площади Ленина 14 августа будет перекрыто движение транспортных средств
ВИВАТ, СТРОИТЕЛИ!

ВИВАТ, СТРОИТЕЛИ!
09.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске сегодня чествовали строителей
ХАКЕРСКАЯ АТАКА

ХАКЕРСКАЯ АТАКА
09.08.17 | Главные темы / Cобытия
Через компьютер в Железногорске хакеры взломали программное обеспечение Почты
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ФОЛЬЦ
08.08.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 10 августа
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
08.08.17 | Главные темы / Cобытия
"Активное долголетие" - приоритетный проект Правительства Красноярского края

ВИВАТ, СТРОИТЕЛИ!

09.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Татьяна Зимина

В Железногорске сегодня чествовали строителей

Сегодня в Железногорске прошел памятный митинг, посвященный Дню строителя. Торжественное мероприятие состоялось у стелы «Строителям города», который установлен на горе при въезде в Железногорск.

Первопроходцы города, руководство Железногорска и градообразующих предприятий каждый год приходят на это место, чтобы вспомнить трудовой подвиг наших соотечественников, строителей, которые воздвигли закрытый город в глухой тайге.

Предполагалось, что вокруг ГХК будет построен поселок, но вырос город. Носивший довольно долгое время название Красноярск-26.

Под руководством легендарных личностей, таких как: Петр Штефан, Вячеслав Панус, Петр Даниловский и многих других, -  трудился коллектив «Сибхимстроя». Не пугали строителей ни отсутствие комфорта, ни гнус таежный. Жили идеей, работали на благо людей, отметил ветеран предприятия УС «Сибхимстрой» Дмитрий Иванович Смирнов.

Сейчас у нынешнего Главного военно - строительного управления №9 Железногорска сложные времена. «Гордясь достижениями отцов, важно достойно продолжать их дело», - подчеркнул генеральный директор предприятия Максим Стахеев.

В завершении митинга участники митинга возложили цветы к подножию стелы.

А в 15.00 в «Доме техники» (Ленина,67) состоялось традиционное торжественное собрание, где лучшим сотрудникам девятого главка вручили заслуженные награды.

Фото Татьяны Зиминой



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ
12 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Первые лица города и ветераны Главного управления №9 при Спецстрое России возложили цветы к памятнику строителям города 
ДРУЗЬЯМ НА ПАМЯТЬ ГОРОДА ДАРИТЬ

ДРУЗЬЯМ НА ПАМЯТЬ ГОРОДА ДАРИТЬ
21 августа 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошел митинг, посвященный 66 годовщине высадки десанта первостроителей
ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
28 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Митинг, посвященный первостроителям города, прошел сегодня у стелы Андреева
В ДОДОНОВО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ДЕСАНТА

В ДОДОНОВО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПЕРВОГО ДЕСАНТА
23 августа 2010 | Раздел: Cобытия
••• Железногорск отметил 61-ю годовщину со дня прибытия в Додоново первого десанта - будущих строителей закрытого Красноярска-26. 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пресс-служба, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКЕ БЫТЬ!
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКЕ БЫТЬ!
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
Железка, в новости: ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Учитель ответил Кадырову
Режиссёр «Матильды» Алексей Учитель ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на просьбу запретить фильм к показу. Режиссер предложил чеченскому политику «не писать писем», а сначала посмотреть фильм самому.

Скончался замминистра РФ по делам Северного Кавказа
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался в среду в Москве после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Минкавказа.

На самолете Качиньского найдены следы взрыва
Разрушения крыла Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, свидетельствуют о взрыве. Об этом сообщает Wiadomo?ci со ссылкой на польскую комиссию, которая занимается расследованием обстоятельств авиакатастрофы.

Стала известна истинная причина бегства ведущих с «Первого канала»
Уход Андрея Малахова и Александра Олешко с «Первого канала» вызвал переполох в СМИ.

Тест: Загадки с подвохом
На календаре среда, а вы уже утомились от рабочей суеты? Предлагаем вам отгадать несколько загадок и активизировать работу мозга. Удачи!

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ ЭХО ЛИХИХ 90-Х ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ! ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 31 ИЮЛЯ ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Август 2017 (57)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.