ВИВАТ, СТРОИТЕЛИ!
В Железногорске сегодня чествовали строителей
Сегодня в Железногорске прошел памятный митинг, посвященный Дню строителя. Торжественное мероприятие состоялось у стелы «Строителям города», который установлен на горе при въезде в Железногорск.
Первопроходцы города, руководство Железногорска и градообразующих предприятий каждый год приходят на это место, чтобы вспомнить трудовой подвиг наших соотечественников, строителей, которые воздвигли закрытый город в глухой тайге.
Предполагалось, что вокруг ГХК будет построен поселок, но вырос город. Носивший довольно долгое время название Красноярск-26.
Под руководством легендарных личностей, таких как: Петр Штефан, Вячеслав Панус, Петр Даниловский и многих других, - трудился коллектив «Сибхимстроя». Не пугали строителей ни отсутствие комфорта, ни гнус таежный. Жили идеей, работали на благо людей, отметил ветеран предприятия УС «Сибхимстрой» Дмитрий Иванович Смирнов.
Сейчас у нынешнего Главного военно - строительного управления №9 Железногорска сложные времена. «Гордясь достижениями отцов, важно достойно продолжать их дело», - подчеркнул генеральный директор предприятия Максим Стахеев.
В завершении митинга участники митинга возложили цветы к подножию стелы.
А в 15.00 в «Доме техники» (Ленина,67) состоялось традиционное торжественное собрание, где лучшим сотрудникам девятого главка вручили заслуженные награды.
Фото Татьяны Зиминой
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