В ОБЪЕКТИВЕ - ВЕТЕРАНЫ
Для участия в конкурсе «Слава созидателям» уже представлено полсотни роликов
В целях увековечивания истории становления и развития ЗАТО Железногорск, передачи молодому поколению знания и опыта старших, воспитания молодежи в духе верности Отечеству, уважения к старшему поколению всероссийский творческий конкурс «Слава созидателям» проходит в Железногорске и в этом году.
Для участия в конкурсе участники, учащиеся 5-10 классов, представляют творческие работы - видеоинтервью с представителями старшего поколения. Содержанием видеоинтервью должна быть история, рассказанная ветераном и повествующая о личном вкладе ветерана в создание и развитие ЗАТО Железногорск, организаций, учреждений и предприятий города.
Автор может выбрать в качестве героя видеоинтервью родственника либо любого другого представителя старшего поколения в возрасте от 50 лет, проживающего в ЗАТО Железногорск и участвовавшего в создании и развитии города, организаций, учреждений и предприятий.
Содержанием видеоинтервью должен быть рассказ о запомнившихся событиях, связанных с созданием и развитием ЗАТО Железногорск, организаций, учреждений и предприятий города, личном участии рассказчика в этих событиях.
Продолжительность видеоролика может составлять от 5 до 15 минут.
Срок подачи творческих работ на конкурс по 31 октября 2017 года. Работы принимаются в кабинете № 2-23 Станции юных техников по адресу: г. Железногорск, пр. Курчатова, 15. Время работы: по понедельникам и четвергам с 14-00 до 16-00.
По итогам конкурса авторам 20 лучших творческих работ вручаются почетные дипломы и ценные призы. Лучшие ролики направляются для участия во всероссийском этапе конкурса.
Напомним, всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» проходит при поддержке Общественного совета Госкорпорации «Росатом».
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