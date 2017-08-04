РЕМОНТОМ ДОВОЛЬНЫ

Железногорцы довольны ремонтом своих дворовых территорий

Комиссия во главе Сергей Пешковым проверилакак ремонтируются дворы на ул. Мира, 11 и 8, а также на 60 лет ВЛКСМ, 38.

Жители Мира, 11 уже написали в социальных сетях, что качеством ремонта довольны. Асфальтовое покрытие сделали быстро и качественно, написали собственники.

Не исключение и жители ул. 60 лет ВЛКСМ, 38. Их устраивает сделанный ремонт. Общая сумма, которую собственники собрали в качестве софинансирования, составила всего 10 тысяч рублей. Зато теперь во дворе уложен новый асфальт, по которому приятно ходить и ездить. Сделать разметку и установить в подъезде видеонаблюдение жильцы планируют уже только за свой счет, поделился председатель ТСЖ «Надежда» Владимир Соломонов.

Напомним, благоустройствопроводится на тех дворовых территориях, которые прошли отбор и были включены в перечень программы «Формирование современной городской среды». Софинансирование собственников варьируется от 2 до 10 процентов. По желанию собственное участие может составлять и 20%.