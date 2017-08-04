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ГОТОВЬ ЕЛИ ЛЕТОМ!

04.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске прошел аукцион на поставку трех искусственных елей с набором новогодних украшений

В этом году в Железногорске рядом с ледовыми городками будут установлены новогодние красавицы высотой 18 метров.

Новые елки будут украшены гирляндами, которые составят из 10 тысяч разноцветных светодиодов. На макушке каждой ели установят светодиодную звезду размером 1,5 метра, а на ветках развесят несколько сотен шаров золотого, серебряного и красного цвета.

Согласно условиям контракта, уличные ели для зимнего праздника должны соответствовать всем требованиям противопожарной и экологической безопасности.

Напомним, в прошлом году за счет городского бюджета были приобретены четыре искусственные ели высотой 6 метров. В Новый год они украшали снежные городки поселков Додоново, Тартат, Новый путь и деревни Шивера, сообщает муниципальный портал.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 21:11 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

На Елки значит аукционы за полгода до.....проводить возможно,а вот за полгода до лета проводить аукционы по ремонту дорог нет!???? Странно все это как то.

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