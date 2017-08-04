РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 АВГУСТА
04.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
• Открытие Центра экстренной медицины
• "Часовой бег" на стадионе
• Ремонт Транзитной и Загородной
• Помощь погорельцам
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Посольство Латвии в Москве с 1 сентября прекращает аккредитацию российских туроператоров, поскольку такой механизм подачи документов на визы неэффективен, говорится в сообщении дипломатической миссии…
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Глава МИД Литвы возмутился намерением Варшавы использовать образ вильнюсской достопримечательности — Святых ворот — на польских паспортах.