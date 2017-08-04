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ЗДЕСЬ БУДЕТ БУЛЬВАР

ЗДЕСЬ БУДЕТ БУЛЬВАР
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске началось строительство «Ленинградского бульвара»
РЕМОНТОМ ДОВОЛЬНЫ

РЕМОНТОМ ДОВОЛЬНЫ
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы довольны ремонтом своих дворовых территорий
ГОТОВЬ ЕЛИ ЛЕТОМ!

ГОТОВЬ ЕЛИ ЛЕТОМ!
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошел аукцион на поставку трех искусственных елей с набором
МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске открылся центр экстренной медицинской помощи
ВЕСТИ С ПЕНСИОННЫХ ПОЛЕЙ

ВЕСТИ С ПЕНСИОННЫХ ПОЛЕЙ
04.08.17 | Главные темы / Cобытия
Более 234 тысяч работавших в 2016 году пенсионеров Красноярского края получат

РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 АВГУСТА

04.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
 Открытие Центра экстренной медицины
 "Часовой бег" на стадионе
 Ремонт Транзитной и Загородной
 Помощь погорельцам

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