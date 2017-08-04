РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 АВГУСТА

Журналисты обнаружили под Кремлём искусственный грот площадью 7 тысяч квадратных метров. Проход глубиной 15 метров был вырыт в 2008 году генеральным директором «Старграда» Борисом Петросяном.Очередное ЧП с российскими туристами произошло в Абхазии. На этот раз речь идет об исчезновении мужчины в горах республики.Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) первый взнос в размере 450 миллионов долларов по программе stand by от 2014 года.МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Посольство Латвии в Москве с 1 сентября прекращает аккредитацию российских туроператоров, поскольку такой механизм подачи документов на визы неэффективен, говорится в сообщении дипломатической миссии…Глава МИД Литвы возмутился намерением Варшавы использовать образ вильнюсской достопримечательности — Святых ворот — на польских паспортах.