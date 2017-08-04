МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

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04.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Анастасия Совцова

В Железногорске открылся центр экстренной медицинской помощи

Четырехэтажное здание зелено-салатового цвета расположено на улице Пирогова, недалеко от стационара КБ-51.

Открывали Центр заместитель руководителя ФМБА России Максим Забелин, глава ЗАТО Вадим Медведев, главный врач КБ № 51 Александр Ломакин и замгенерального директора ГХК по управлению персоналом, депутат Игорь Куксин. 

На первом этаже ЦЭМП размещен блок экстренной медицинской помощи, на втором - палаты интенсивной терапии и операционная. В здании находится современное оборудование.

На строительство Центра ФМБА России выделило больше 200 млн. рублей. ЦЭМП предназначен для пострадавших в авариях на производствах. Его открытие планировалось в декабре 2015 года, но из-за бюрократических проволочек сдвинулось на лето 2017.

Открытие центра - знаменательное событие для нашего города, отметил главный врач КБ-51 Александр Ломакин.

Фото Анастасии Совцовой и Александра Власова (ГиГ)



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