МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!

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В Железногорске открылся центр экстренной медицинской помощи
Четырехэтажное здание зелено-салатового цвета расположено на улице Пирогова, недалеко от стационара КБ-51.
Открывали Центр заместитель руководителя ФМБА России Максим Забелин, глава ЗАТО Вадим Медведев, главный врач КБ № 51 Александр Ломакин и замгенерального директора ГХК по управлению персоналом, депутат Игорь Куксин.
На первом этаже ЦЭМП размещен блок экстренной медицинской помощи, на втором - палаты интенсивной терапии и операционная. В здании находится современное оборудование.
На строительство Центра ФМБА России выделило больше 200 млн. рублей. ЦЭМП предназначен для пострадавших в авариях на производствах. Его открытие планировалось в декабре 2015 года, но из-за бюрократических проволочек сдвинулось на лето 2017.
Открытие центра - знаменательное событие для нашего города, отметил главный врач КБ-51 Александр Ломакин.
Фото Анастасии Совцовой и Александра Власова (ГиГ)
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