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ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРАНЯТ

04.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 8 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске восстановят речевые информаторы на двух «говорящих» светофорах, пострадавших от рук хулиганов

Напомним, устройства на перекрестках Школьная-Андреева и Свердлова-Андреева неизвестные повредили 26 июня. Хулиганы оборвали речевые информаторы, предназначенные для слабовидящих людей.

Ранее сотрудники Горэлектросети регулировали громкость светофоров с учетом пожелания железногорцев. По словам директора предприятия Анатолия Коваля, звук не превышал 30 процентов из 100 возможных, а речевые сигналы работали с 10.00 до 19.00. Поэтому, уверены в ГЭС, голосовое сопровождение вряд ли мешало жителям ближайших домов, и, скорее всего, имеет место самый обычный вандализм.
В течение недели-двух Горэлектросеть оценит степень повреждений и восстановит информаторы, сообщает газета "Город и горожане".

фото liveinperm.ru



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