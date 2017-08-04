ПОВРЕЖДЕНИЯ УСТРАНЯТ

Мошенники, выдающие себя за представителей микрофинансовых организаций, не имея при этом лицензий Центрального банка России, подсовывают гражданам вместе с кредитными договорами документы на продажу их квартир.Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре проверить озеро Байкал на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности. Об этом сообщает ТАСС.Взрыв бытового газа произошел в кафе в Красноярске, два человека пострадали и были госпитализированы, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. «Четвертого августа 2017…Срок выдачи американских виз гражданам РФ в последние месяцы значительно вырос, и его увеличение не связано с решением России сократить число дипслужащих США, а вызвано лишь…Власти Таиланда предъявили ультиматум местным провайдерам международных социальных сетей: до понедельника они обязаны изъять страницы, признанные содержащими незаконный контент по решению таиландских судов…