СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
Перерасчет за подогрев горячей воды железногорская УК ГЖКУ пока делать не будет
В счет-квитанциях за июль дополнительных сумм за горячую воду железногорцы не увидят. Такое официальное заявление сегодня на брифинге для журналистов сделала юрист компании Наталья Щедринова. ГЖКУ берет паузу. И вот почему.
Наталья Щедринова — юрист МП ГЖКУ:
Общая сумма перерасчета, о которой идет речь, составляет 49 млн рублей. Она не критична для предприятия. ГЖКУ больше заботит коммунальная задолженность физических и юридических лиц, а это 680 млн рублей. Среди должников не только семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но и не самые бедные железногорцы, которые почему-то предпочитают кредитоваться за счет муниципального предприятия. С должниками ГЖКУ будет вести жесткую борьбу, обещает юрист Наталья Щедринова. Это: отключение горячей воды, электроэнергии, ограничение водоотведения (канализации), арест имущества, ограничение выезда за границу, выселение в квартиру меньшей площади.
Ну а что касается платежек за июль, то их рассылка начнется завтра.
P.S. В отличии от МП ГЖКУ, частная управляющая компания «Креол» уже выставила собственникам дома по ул. Мира, 6 дополнительные суммы за подогрев горячей воды. Владельцы трехкомнатной квартиры должны доплатить около 2 тысяч рублей.
Фото: 1pnz.ru
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