Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
02.08.17 | Главные темы / Cобытия
Перерасчет за подогрев горячей воды железногорская УК ГЖКУ пока делать не будет
ДОРОГА К ХРАМУ

ДОРОГА К ХРАМУ
02.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается строительство пешеходной дорожки вокруг городского
КОМФОРТНАЯ ДОРОГА

КОМФОРТНАЯ ДОРОГА
02.08.17 | Главные темы / Cобытия
От поселка Тартат до КПП №1 на трассе Железногорск—Красноярск кладут новый
СМЕРТЬ РЕБЕНКА

СМЕРТЬ РЕБЕНКА
01.08.17 | Главные темы / Cобытия
Следственный комитет проводит проверку смерти 14-летнего железногорца во время
НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ

НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
01.08.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорскую ресурсоснабжающую организацию «Гортеплоэнерго» назначен новый

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

02.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Татьяна Фирсова

Перерасчет за подогрев горячей воды железногорская УК ГЖКУ пока делать не будет

В счет-квитанциях за июль дополнительных сумм за горячую воду железногорцы не увидят. Такое официальное заявление сегодня на брифинге для журналистов сделала юрист компании Наталья Щедринова. ГЖКУ берет паузу. И вот почему.

Наталья Щедринова — юрист МП ГЖКУ:

- Решение обосновано тем, что ряд УК Красноярского края получили предписания от жилищной инспекции по поводу производства и качества перерасчета. Это вызвано тем, что жилищная инспекция неоднозначно трактует законодательство. Поэтому в Арбитражный суд поданы претензии от Управляющих компаний. Мы решили подождать решения суда и вернуться к этому вопросу. Кроме того, не исключены изменения законодательства и на федеральном уровне. И все же, основной мотив, которым руководствовались при принятии данного решения - мы дорожим клиентами и их мнением о нас. В связи с тем, что есть такая неоднозначность, мы не хотим будоражить людей. Каким бы не было решение Арбитражного суда — в пользу или против перерасчета, ГЖКУ будет ему следовать. Но при этом возможно мы будем обращаться в Верховный суд, чтобы было принято решение об изменении федерального законодательства. Отмечу, что, скорее всего, до конца года в платежках по квартплате ничего не изменится.

Общая сумма перерасчета, о которой идет речь, составляет 49 млн рублей. Она не критична для предприятия. ГЖКУ больше заботит коммунальная задолженность физических и юридических лиц, а это 680 млн рублей. Среди должников не только семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но и не самые бедные железногорцы, которые почему-то предпочитают кредитоваться за счет муниципального предприятия. С должниками ГЖКУ будет вести жесткую борьбу, обещает юрист Наталья Щедринова. Это: отключение горячей воды, электроэнергии, ограничение водоотведения (канализации), арест имущества, ограничение выезда за границу, выселение в квартиру меньшей площади.

Ну а что касается платежек за июль, то их рассылка начнется завтра.

P.S. В отличии от МП ГЖКУ, частная управляющая компания «Креол» уже выставила собственникам дома по ул. Мира, 6 дополнительные суммы за подогрев горячей воды. Владельцы трехкомнатной квартиры должны доплатить около 2 тысяч рублей.

Фото: 1pnz.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ

ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ
13 июля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорское предприятие Гортеплоэнерго подало иск на взыскание долгов с МП ГЖКУ
ОТСРОЧЕННЫЙ ПЛАТЕЖ

ОТСРОЧЕННЫЙ ПЛАТЕЖ
30 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Корректировку платежа за горячую воду перенесли, как минимум, на месяц, сообщает сайт газеты «Город и Горожане»
РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!

РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!
27 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В квитанциях по квартплате за июнь железногорцев ждет перерасчет за горячую воду
КАК УСПЕХИ?

КАК УСПЕХИ?
10 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В железногорской УК ГЖКУ после упразднения ЖЭК № 3 дела пошли в гору

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Железка, в новости: ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ
Жека, в новости: ЭХО ЛИХИХ 90-Х

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Дамаске обстреляли посольство России
Комплекс посольства России в Дамаске 2 августа подвергся минометному обстрелу со стороны позиций террористов. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В Киеве назвали срок отделения Одесской области от Украины
Одесская область отделится от Украины, если Киев «махнет рукой» на Донбасс и перестанет бороться за установление контроля над регионом.

В Россию вернулась дефляция
По данным статистического агентства Росстат, снижение потребительских цен за последнюю неделю июля составило 0,1%. До этого дефляция наблюдалась в августе прошлого года.

Туристы подхватили тяжелую болезнь в «люксовом» турецком отеле
В Турции семья из Украины заразилась вирусом Коксаки. Во время заболевания нарушается работа кишечника, а кожа покрывается сыпью.

Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом
Пользователи сети с юмором отреагировали на инцидент с корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым, пострадавшим во время репортажа о праздновании Дня ВДВ в столичном Парке Горького.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ ЭХО ЛИХИХ 90-Х ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ! ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 31 ИЮЛЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Август 2017 (14)
Июль 2017 (175)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.