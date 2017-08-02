СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ

Перерасчет за подогрев горячей воды железногорская УК ГЖКУ пока делать не будет

В счет-квитанциях за июль дополнительных сумм за горячую воду железногорцы не увидят. Такое официальное заявление сегодня на брифинге для журналистов сделала юрист компании Наталья Щедринова. ГЖКУ берет паузу. И вот почему.

Наталья Щедринова — юрист МП ГЖКУ:

- Решение обосновано тем, что ряд УК Красноярского края получили предписания от жилищной инспекции по поводу производства и качества перерасчета. Это вызвано тем, что жилищная инспекция неоднозначно трактует законодательство. Поэтому в Арбитражный суд поданы претензии от Управляющих компаний. Мы решили подождать решения суда и вернуться к этому вопросу. Кроме того, не исключены изменения законодательства и на федеральном уровне. И все же, основной мотив, которым руководствовались при принятии данного решения - мы дорожим клиентами и их мнением о нас. В связи с тем, что есть такая неоднозначность, мы не хотим будоражить людей. Каким бы не было решение Арбитражного суда — в пользу или против перерасчета, ГЖКУ будет ему следовать. Но при этом возможно мы будем обращаться в Верховный суд, чтобы было принято решение об изменении федерального законодательства. Отмечу, что, скорее всего, до конца года в платежках по квартплате ничего не изменится.

Общая сумма перерасчета, о которой идет речь, составляет 49 млн рублей. Она не критична для предприятия. ГЖКУ больше заботит коммунальная задолженность физических и юридических лиц, а это 680 млн рублей. Среди должников не только семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но и не самые бедные железногорцы, которые почему-то предпочитают кредитоваться за счет муниципального предприятия. С должниками ГЖКУ будет вести жесткую борьбу, обещает юрист Наталья Щедринова. Это: отключение горячей воды, электроэнергии, ограничение водоотведения (канализации), арест имущества, ограничение выезда за границу, выселение в квартиру меньшей площади.

Ну а что касается платежек за июль, то их рассылка начнется завтра.

P.S. В отличии от МП ГЖКУ, частная управляющая компания «Креол» уже выставила собственникам дома по ул. Мира, 6 дополнительные суммы за подогрев горячей воды. Владельцы трехкомнатной квартиры должны доплатить около 2 тысяч рублей.

Фото: 1pnz.ru