НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
В железногорскую ресурсоснабжающую организацию «Гортеплоэнерго» назначен новый директор
Им с тал Владимир Кулинич — теперь уже бывший директор железногорского филиала «КрасЭко» (старое название компании «КРЭК»). Экс-директор МП ГТЭ Виктор Дранишников остается на предприятии в качестве советника.
О новом назначении рассказал журналистам глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков.
- Сегодня коллективу МП «Гортеплоэнерго» мною был представлен новый руководитель — Владимир Николаевич Кулинич. Он энергетик с серьезными знаниями и большим опытом. Руководил филиалом «КрасЭко» в Железногорске, до этого был директором МП «Горэлектросеть». Ситуация с «Гортеплоэнерго» не поменялась. Большое напряжение между «КрасЭко» и ГТЭ возникло, когда в Сбербанк был выставлен исполнительный лист (600 млн руб. прим автора) и у предприятия возникли определенные трудности. Мы провели переговоры с правительством края, представителями «КрасЭко» и решили, что исполнительный лист отзовут и в ближайшее время он выставляться не будет. Сегодня, представляя коллективу нового директора, я поставил основную задачу — подготовка к отопительному сезону и надежное обеспечение города теплом.
Понятно, что один человек кардинально ситуацию на предприятии не поменяет, но оценить экономику МП ГТЭ свежим глазом и применить наработки, которые есть у «КрасЭко», нелишне. Возможно, у нового директора есть видение по сокращению затрат предприятия.
Не исключено, что Кулинич приведет и свою команду управленцев. Ротации возможны, соглашается глава администрации, но главная задача, как уже говорилось, подготовка к отопительному сезону и надежное обеспечение территории теплом.
Будет ли новый назначенец отстаивать интересы трудового коллектива и предприятия, вопрос еще тот. «Схлопнуть» ГТЭ — такой задачи нет. Кулинич, как директор, будет нести всю полноту ответственности и за предприятие, и теплоснабжение, убежден Сергей Пешков.
К слову, были и другие кандидатуры на пост руководителя. Их сити-менеджер назвать отказался. Зачем, если их не назначили? И то правда. Очевидно, что Кулинич — компромиссная фигура, устраивающая все стороны этой сложной истории с несостоявшимся банкротством «Гортеплоэнерго». Пока несостоявшимся.
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