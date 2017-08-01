МОДА НА ТУШЕНКУ

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01.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Анастасия Совцова

В Красноярском крае стали производить больше пива и тушенки

Красноярскстат опубликовал отчет о производстве пищевых продуктов на территории края за январь — июнь 2017 года. Согласно данным статистиков, производство продуктов питания в регионе за полгода выросло на 5,8 % (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
На 15 % больше стали производить мясных консервов, также значительно выросло производство мясных полуфабрикатов и колбасных изделий — на 12,7 % и 9,9 % соответственно. Кроме того, за полгода в Красноярском крае изготовили 2 тысячи тонн сыров, сырных продуктов и творога — по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 5,6 %.
Вместе с тем на 4,6 % меньше стали производить переработанной и консервированной рыбы, что составило 4,3 тысячи тонн, а макаронных изделий стали выпускать меньше на одну тысячу тонн (2 %). Также снизились объемы производства сливочного масла и масляных паст - на 0,7 % (2,2 тысячи тонн).
Статистики отметили, что за счет увеличения производства пива в крае выросло производство напитков на 28%. Водки тоже стали производить больше — в 2,2 раза.



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