МОДА НА ТУШЕНКУ

В Красноярском крае стали производить больше пива и тушенки

Красноярскстат опубликовал отчет о производстве пищевых продуктов на территории края за январь — июнь 2017 года. Согласно данным статистиков, производство продуктов питания в регионе за полгода выросло на 5,8 % (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

На 15 % больше стали производить мясных консервов, также значительно выросло производство мясных полуфабрикатов и колбасных изделий — на 12,7 % и 9,9 % соответственно. Кроме того, за полгода в Красноярском крае изготовили 2 тысячи тонн сыров, сырных продуктов и творога — по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 5,6 %.

Вместе с тем на 4,6 % меньше стали производить переработанной и консервированной рыбы, что составило 4,3 тысячи тонн, а макаронных изделий стали выпускать меньше на одну тысячу тонн (2 %). Также снизились объемы производства сливочного масла и масляных паст - на 0,7 % (2,2 тысячи тонн).

Статистики отметили, что за счет увеличения производства пива в крае выросло производство напитков на 28%. Водки тоже стали производить больше — в 2,2 раза.