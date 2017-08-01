НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ИЮЛЯ

Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России.Президент России Владимир Путин подписал «дачный» закон, регулирующий жизнь садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В частности, с 2019 года упраздняется полностью такое понятие, как «дачное хозяйство».Август традиционно очень непростой месяц для России. История изобилует самого разного рода негативными событиями, которые случались в нашей стране в конце лета.Работающие пенсионеры в августе станут получать в среднем на 200 рублей больше после перерасчета пенсий с учетом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год…Телеведущий Андрей Малахов с помощью слухов о своем уходе может добиваться от руководства «Первого канала» особых условий для себя и своей команды.