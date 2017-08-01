НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ИЮЛЯ
01.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 22 | Автор: Сергей Скляров
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Август традиционно очень непростой месяц для России. История изобилует самого разного рода негативными событиями, которые случались в нашей стране в конце лета.
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Работающие пенсионеры в августе станут получать в среднем на 200 рублей больше после перерасчета пенсий с учетом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год…
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