ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» подписала Соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ
Документ, определяющий развитие партнёрских отношений между Решетнёвской спутникостроительной фирмой и кредитно-финансовой организацией, был подписан генеральным директором АО «ИСС» Николаем Тестоедовым и президентом-председателем Правления банка ВТБ Андреем Костиным.
Соглашение предусматривает сотрудничество компании «ИСС» и банка ВТБ в разных направлениях. К ним относится финансирование текущей инвестиционной деятельности, внедрение современных технологий управления ресурсами предприятия, развитие системы внутренних и международных расчётов, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах.
Заместитель президента-председателя Правления ВТБ Валерий Лукьяненко отметил:
«С «ИСС», одним из ведущих предприятий космической отрасли, нас связывает многолетнее стратегическое партнёрство, и мы взаимно заинтересованы в дальнейшем укреплении деловых связей. Уверен, что накопленный опыт позволит нам выйти на новую орбиту сотрудничества и реализовать ряд новых масштабных проектов на благо развития российского космоса».
Источник: iss-reshetnev.ru
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