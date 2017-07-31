ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» подписала Соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ

Документ, определяющий развитие партнёрских отношений между Решетнёвской спутникостроительной фирмой и кредитно-финансовой организацией, был подписан генеральным директором АО «ИСС» Николаем Тестоедовым и президентом-председателем Правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Соглашение предусматривает сотрудничество компании «ИСС» и банка ВТБ в разных направлениях. К ним относится финансирование текущей инвестиционной деятельности, внедрение современных технологий управления ресурсами предприятия, развитие системы внутренних и международных расчётов, а также оказание консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах.

Заместитель президента-председателя Правления ВТБ Валерий Лукьяненко отметил:

«С «ИСС», одним из ведущих предприятий космической отрасли, нас связывает многолетнее стратегическое партнёрство, и мы взаимно заинтересованы в дальнейшем укреплении деловых связей. Уверен, что накопленный опыт позволит нам выйти на новую орбиту сотрудничества и реализовать ряд новых масштабных проектов на благо развития российского космоса».

Источник: iss-reshetnev.ru