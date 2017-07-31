ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

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Железногорские полицейские задержали двух горожан, подозреваемых в совершении

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31.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 43 | Автор: Галина Процкая

Следователями МУ МВД России по ЗАТО Железногорск возбуждено уголовное дело в отношении молодых людей, подозреваемых в совершении серии краж аккумуляторов из автомобилей

В дежурную часть полиции обратились местные жители с информацией о том, что неизвестные похитили их аккумуляторы из автомобилей, припаркованных во дворах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении данных преступлений. Ими оказались 37- и 23-летние жители города.

Злоумышленники в ночное время совершали кражи аккумуляторов из машин, преимущественно отечественного производства «ВАЗ». Украденное они продавали, а вырученными средствами распоряжались по своему усмотрению. Установлено 6 эпизодов совершения краж, общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

В настоящее время любители аккумуляторов задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

фото newstesss.mirtesen.ru



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