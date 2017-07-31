ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
Следователями МУ МВД России по ЗАТО Железногорск возбуждено уголовное дело в отношении молодых людей, подозреваемых в совершении серии краж аккумуляторов из автомобилей
В дежурную часть полиции обратились местные жители с информацией о том, что неизвестные похитили их аккумуляторы из автомобилей, припаркованных во дворах.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены подозреваемые в совершении данных преступлений. Ими оказались 37- и 23-летние жители города.
Злоумышленники в ночное время совершали кражи аккумуляторов из машин, преимущественно отечественного производства «ВАЗ». Украденное они продавали, а вырученными средствами распоряжались по своему усмотрению. Установлено 6 эпизодов совершения краж, общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.
В настоящее время любители аккумуляторов задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
фото newstesss.mirtesen.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
В Москве освобождают склад посольства США Два грузовика с дипломатическими номерами прибыли к складу посольства США на улице Дорожная на юге Москвы, после погрузки они покидают склад, передает корреспондент РИА…
Украинский летчик-герой ответил на травлю в Сети
Новый герой Украины, житель Донецка, летчик Александр Акопов отказался удалять свою аватарку с Сергеем Лавровым. Россия ему по-прежнему нравится, а вот травля, которой его подвергли украинцы, «неприятна».
«Сирийская свободная армия» отдала исламистам 90% удерживаемых территорий
«Сирийская свободная армия» отдала «Исламскому государству» 70% удерживаемых территорий, а «Джебхат ан-Нусре» — 20%. Речь идет о территориях, которые ССА удерживала с 2013 года.
Макфол оценил последствия высылки дипломатов США
В США сочли неоправданной реакцию Москвы на расширение американских санкций В США назвали «неоправданной» реакцию Москвы на американский законопроект о системном расширении санкций в отношении России.
США запретят Украине использовать поставленное оружие в Донбассе
Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого оружия и добиваются одобрения Белого дома, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ
|« Август 2017 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31