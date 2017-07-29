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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

29.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Татьяна Фирсова

Поздравление Главы ЗАТО г. Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергея Пешкова с Днём города!

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем вас с Днем рождения города!

Железногорску исполняется 67 лет! Мы привыкли его видеть чистым, ухоженным, уютным - таким, каким задумывали его наши первопроходцы. Наша c вами обязанность - ценить, что создано в городе талантом и трудом старшего поколения, заботиться о сохранении его неповторимого облика.


Сегодня Железногорск обладает мощным научно-производственным, образовательным и культурным потенциалом. Мы убеждены, что замечательные традиции, трудолюбие и инициативность жителей позволят нашему городу и впредь динамично и всесторонне развиваться, вписывая в славную историю Железногорска, Красноярского края и России новые яркие страницы своей биографии.

Железногорск стоит на пороге интересных преобразований и масштабного развития. И пройти этот путь успешно мы сможем только при наших общих усилиях, при общем желании сделать город центром современных производственных технологий и новых знаний, уютным местом для жизни.

От всей души желаем каждой семье, каждому жителю здоровья, счастья, любви и благополучия!

С Днем города!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.Пешков




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