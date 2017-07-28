РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 ИЮЛЯ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин санкционировал заявление МИД России в ответ на принятый сенатом США закон об ужесточении санкций, направленных против России, Ирана и КНДР.Россия ввела в отношении американских дипломатов санкции, запрещающие им пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве.Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару арестовали на родине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.На судьбу «Северного потока-2» может повлиять небольшое уточнение в тексте нового законопроекта США о расширении санкций. Об этом сообщает Der Spiegel.Воспитателя оздоровительного лагеря в Рузском районе Подмосковья заподозрили в растлении детей.