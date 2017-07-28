РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 ИЮЛЯ
28.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
• Главный праздник города
• Экологический мониторинг берега Енисея
• Требуются добровольцы в поисково-спасательный отряд
• Вандалы сломали "говорящие светофоры"
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Россия ввела в отношении американских дипломатов санкции, запрещающие им пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве.
Арестована дочь Каримова
Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару арестовали на родине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.
Судьбу «Северного потока — 2» могут решить три слова
На судьбу «Северного потока-2» может повлиять небольшое уточнение в тексте нового законопроекта США о расширении санкций. Об этом сообщает Der Spiegel.
В Подмосковье воспитателя лагеря заподозрили в растлении детей
Воспитателя оздоровительного лагеря в Рузском районе Подмосковья заподозрили в растлении детей.