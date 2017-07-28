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ПЯТЕРО НА ОДНОГО

ПЯТЕРО НА ОДНОГО
28.07.17 | Главные темы / Cобытия
Подробности по факту похищения и убийства железногорского предпринимателя
ОПАСНОСТЬ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?

ОПАСНОСТЬ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?
28.07.17 | Главные темы / Cобытия
Представители ГХК провели экологический мониторинг береговой линии Енисея
ОСТРОВОК РАДОСТИ

ОСТРОВОК РАДОСТИ
28.07.17 | Главные темы / Cобытия
ГХК «ТОП-20»: в сухобузимском детсаду №4 появилась новая игровая зона для
ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ

ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ
28.07.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцев пригласили совершить паломничество к святыням Приенисейской Сибири
КРУДОР СООБЩАЕТ

КРУДОР СООБЩАЕТ
28.07.17 | Главные темы / Cобытия
Изменилась схема движения транспорта по мостам через Есауловку на автодороге

РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 ИЮЛЯ

28.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
 Главный праздник города
 Экологический мониторинг берега Енисея
 Требуются добровольцы в поисково-спасательный отряд
 Вандалы сломали "говорящие светофоры"

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