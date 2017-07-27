РУКИ БЫ ОБОРВАТЬ!

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27.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 60 | Автор: Анастасия Совцова

Два «говорящих» светофора пострадали в Железногорске накануне

У светофоров на перекрестке улиц Школьная - Андреева и Свердлова - Андреева пострадали от рук вандалов. У регуляторов движения оборвали «речевые говорители», которые предназначены для слабовидящих людей.

Об этой проблеме сегодня доложил главе администрации директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Анатолий Коваль. Заявление в полицию предприятие еще не направляло, но планирует это сделать.

Отметим, ранее сотрудники отрегулировали светофоры с учетом пожелания железногорцев. Звук не превышал 30 процентов из 100 возможных, а речевые сигналы работали с 10.00 до 19.00. Поэтому речевое сопровождение светофоров вряд ли мешало проживающим в близлежащих домах. Анатолий Коваль расценивает произошедшее как акт вандализма.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 19:19 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

Звук не превышал 30 процентов из 100 возможных
30% чего!???
Дело не в громкости а в частоте. Звук может быть и тихим, но частота звука в Гц или кГц может так "долбить" в мозг,(даже на подсознательном уровне)что слушая это весь день не только динамики сорвешь))))А инфразвук(от 16 Гц и ниже) вообще за пределами человеческого слуха,а за день так "вдолбит",будешь чувствовать себя как будто цемент весь день грузил.Я сомневаюсь,что кто то из настройщиков светофора учитывал этот фактор. Просто "ручку" громкости против часовой повернули мммм...до 30%(как тут написано) и на этом вся настройка закончилась. Светофоры стоят практически в 2-3 метрах от дома и я уверен,что ни к одному из жильцов даже и не заходили,что бы замерить частотный уровень работающих речивиков.
Государственный стандарт Российской Федерации гласит:
5.1.3 Частота звукового сигнала перехода должна находиться в диапазоне от 830 до 3500 Гц.
5.1.4 Уровень звука сигнала перехода должен быть в диапазоне от 30 до 90 дБА и превышать не менее чем на 5 дБА уровень окружающего шума.
Уровень звука измеряют шумомерами 1-го класса точности по ГОСТ 17187.

А наши светофоры соответствуют этим стандартам? Мне кажется что они ну ни как в в этот диапазон не вмещаются.. smile вот речевик точно от 2 до 4 кГц вещает ,а пищалка так наверняка все 10 кГц выдает. Я с закрытыми стеклами и с работающим двигателем в машине слышу как эти светофоры пиликают)))) Кто ж такое выдержит слушать весь день!?

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Дата: Вчера, 19:37 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

P.s. Хех....в тихой комнате один комар или жужащая муха всю кровь в мозгу свернет)))) а вы говорите громкость!!!! smiley а комар всего то 0.5 кГц выдает)))

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