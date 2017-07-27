РУКИ БЫ ОБОРВАТЬ!
Два «говорящих» светофора пострадали в Железногорске накануне
У светофоров на перекрестке улиц Школьная - Андреева и Свердлова - Андреева пострадали от рук вандалов. У регуляторов движения оборвали «речевые говорители», которые предназначены для слабовидящих людей.
Об этой проблеме сегодня доложил главе администрации директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Анатолий Коваль. Заявление в полицию предприятие еще не направляло, но планирует это сделать.
Отметим, ранее сотрудники отрегулировали светофоры с учетом пожелания железногорцев. Звук не превышал 30 процентов из 100 возможных, а речевые сигналы работали с 10.00 до 19.00. Поэтому речевое сопровождение светофоров вряд ли мешало проживающим в близлежащих домах. Анатолий Коваль расценивает произошедшее как акт вандализма.
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