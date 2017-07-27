НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 26 ИЮЛЯ
27.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 14 | Автор: Сергей Скляров
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РФ зеркально ответит на американские санкции
Российский МИД может зеркально ответить на новые санкции США в отношении России, выслав американских дипломатов из Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ».
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды в Москве
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде, граде, грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. «Уважаемые москвичи и гости столицы!
Delta извинилась перед снятым с рейса россиянином
Американская авиакомпания Delta Air Lines обратилась с извинениями к гражданину России Андрею Еремину, которого сняли с самолета 24 июля.
Мобильным телефонам готовят перепись
Власти задумались о ведении реестра IMEI Власти вернулись к идее регулирования оборота мобильных телефонов путем контроля их заводского кода (IMEI).