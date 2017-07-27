НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 26 ИЮЛЯ

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинским властям не удастся лишить его гражданства. Об этом он написал в фейсбуке.Российский МИД может зеркально ответить на новые санкции США в отношении России, выслав американских дипломатов из Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ».МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. МЧС распространило экстренное предупреждение о дожде, граде, грозе и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. «Уважаемые москвичи и гости столицы!Американская авиакомпания Delta Air Lines обратилась с извинениями к гражданину России Андрею Еремину, которого сняли с самолета 24 июля.Власти задумались о ведении реестра IMEI Власти вернулись к идее регулирования оборота мобильных телефонов путем контроля их заводского кода (IMEI).