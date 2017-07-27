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СОРЕВНУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ
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Воду из родника "Серебряный" за КПП-3 можно пить только кипяченой

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 26 ИЮЛЯ

27.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 14 | Автор: Сергей Скляров



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