СОРЕВНУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ
26.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая
Завершён муниципальный этап III Всероссийского конкурса «Воспитатели России» среди педагогических работников и руководителей образовательных организаций
На территории ЗАТО Железногорск в нем приняли участие 15 конкурсанток из МБДОУ №№ 9, 19, 29, 63, 65, 66, 67, 68, 72.
Победителем стала Юлия Александровна Дылгина - воспитатель МБДОУ №29 «Золотая рыбка».
Конкурсные материалы Юлии Александровны представлены для участия в региональном этапе конкурса в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации».
По информации сайта eduk26.ru
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