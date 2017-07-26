ПОСЛЕ САЛЮТА

Железногорцев после салюта в День города по домам развезут городские маршруты

Автобусы будут осуществлять движение в двух направлениях - на Ленинградский и в старую часть города.

Маршрут № 1 – время отправления от остановки «Сувениры» в 23:13 24:15.

Маршрут № 3 – пойдет от остановки «Техникум» в 23:01 24:14.

Маршрут № 10 начнет движение от остановки «Техникум» в 23:05 последний маршрут в 23:35.

Стоимость билета обычная - 22 рубля,