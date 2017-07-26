ПОСЛЕ САЛЮТА
26.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорцев после салюта в День города по домам развезут городские маршруты
Автобусы будут осуществлять движение в двух направлениях - на Ленинградский и в старую часть города.
Маршрут № 1 – время отправления от остановки «Сувениры» в 23:13 24:15.
Маршрут № 3 – пойдет от остановки «Техникум» в 23:01 24:14.
Маршрут № 10 начнет движение от остановки «Техникум» в 23:05 последний маршрут в 23:35.
Стоимость билета обычная - 22 рубля,
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Михаила Саакашвили, предположительно, лишили украинского гражданства. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Станислав Речинский, раскритиковав данное решение.
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В деятельность столичной Госавтоинспекции внедрено новое программное обеспечение «пит-стоп», позволяющее дорожным патрулям в режиме онлайн отслеживать, останавливать и выписывать протоколы в отношении нарушителей, зафиксированных видеокамерами.
Бывшей участнице «Дома-2» дали полтора года колонии
Суд в Омске вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.