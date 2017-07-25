ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

29 июля в Железногорске будет частично перекрыто движение



В связи с празднованием Дня города временное ограничение движения автотранспортных средств будет осуществляться по схеме:

- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;

- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская с 11:00 до 11:30. Ограничение движения снимается по мере прохождения колонны;

- по ул. Свердлова на участке от ул. Советская до ул. Парковая с 09:00 до 23:30;

- по ул. Парковая на участке от жилого дома № 14 по ул. Парковая до Центрального рынка с 09:00 до 23:30.