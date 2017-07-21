В ДЕЛОВОМ ФОРМАТЕ
Железногорск с рабочим визитом посетила делегация Союза «Центрально-Сибирской Торгово-промышленной палаты»
В рамках деловой программы состоялась рабочая встреча с Главой ЗАТО Вадимом Медведевым. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия бизнес-сообщества с органами местного самоуправления в целях эффективного экономического развития территории.
Президент Союза «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев отметил, что на сегодня Железногорск является лидером среди муниципальных образований Красноярского края по инновационному развитию и инвестиционной привлекательности. По его мнению это комплексный результат усилий различных организаций, которые включились в разработку, а затем в реализацию программы инновационного кластера ЗАТО г.Железногорск.
фото admk26.ru
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