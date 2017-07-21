В ДЕЛОВОМ ФОРМАТЕ

Железногорск с рабочим визитом посетила делегация Союза «Центрально-Сибирской Торгово-промышленной палаты»

В рамках деловой программы состоялась рабочая встреча с Главой ЗАТО Вадимом Медведевым. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия бизнес-сообщества с органами местного самоуправления в целях эффективного экономического развития территории.

Президент Союза «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата» Рафаэль Шагеев отметил, что на сегодня Железногорск является лидером среди муниципальных образований Красноярского края по инновационному развитию и инвестиционной привлекательности. По его мнению это комплексный результат усилий различных организаций, которые включились в разработку, а затем в реализацию программы инновационного кластера ЗАТО г.Железногорск.

- Рассчитываем, что эффективное развитие станет результатом сотрудничества железногорских предприятий и города с Торгово-промышленной палатой, - прокомментировал Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев по итогам встречи. - На сегодняшний день город может предложить ряд проектов, в которые при содействии Палаты возможно привлечь партнёров для открытия новых бизнесов в Железногорске. В том числе в сфере производства продуктов питания, досуга и развлечений.

фото admk26.ru