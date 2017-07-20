СМЕНА КАРАУЛА
В ГИБДД Железногорска назначен новый начальник
Сегодня руководству и личному составу дорожной службы был представлен новый начальник железногорского отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Дмитрий Калинин.
Знакомил личный состав с новым руководителем начальник краевого управления ГИБДД Алексей Членов. По его словам, Дмитрий Калинин опытный сотрудник, знаком со спецификой дорожного движения Железногорска.
Основные задачи, которые ставит новый руководитель ГАИ - снижение дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах.
Подполковник полиции Дмитрий Олегович Калинин родился в 1971 году в Красноярске. По направлению коллектива политехнического института в 1993 году прибыл на службу в органы внутренних дел. Работал в паспортных и дорожно-патрульных подразделениях. Предыдущая должность – заместитель начальника отдела УГИБДД края.
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