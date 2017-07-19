В СИБИРЬ ЗА АНАНАСАМИ
Ученые спрогнозировали потепление в Сибири и изменение климата
Об этом рассказали ученые института леса имени Сукачева Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».
Красноярские исследователи проанализировали данные с 1000 метеостанций за период с 60-90-е годы прошлого века и пришли к выводу, что средняя температура в Сибири к 2080 году может подняться на 9°C зимой и почти на 6°C летом. Количество осадков тоже увеличится на 60-140 мм, что сделает климат значительно мягче, а растениеводство — в два раза более эффективным.
При благоприятном прогнозе население в Сибири может вырасти в три раза. Однако ученые не исключают и другого варианта — при нем Сибирь превратится в огромное болото из-за растаявшей вечной мерзлоты, сообщает Newslab.ru.
фото с сайта alcodistillers.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
В России в первые пять месяцев 2017 года зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.
Россиянам спишут триллион рублей долгов перед банками
В этом году приставы могут списать россиянам почти триллион рублей долгов перед банками. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Пропавший 3-летний мальчик прошел 7 километров перед гибелью
В Липецкой области найден мертвым пропавший в соседней Липецкой области трехлетний ребенок, которого искали на протяжении шести дней. Об этом сообщается на сайте липецкого следственного управления СКР.
РФ поставит Ираку танки Т-90
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и Ирак заключили контракт на поставку российских танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии, заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин…
В Белом доме объяснили «тайную» встречу Путина и Трампа
Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.