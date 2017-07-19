В СИБИРЬ ЗА АНАНАСАМИ

Ученые спрогнозировали потепление в Сибири и изменение климата

Об этом рассказали ученые института леса имени Сукачева Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Красноярские исследователи проанализировали данные с 1000 метеостанций за период с 60-90-е годы прошлого века и пришли к выводу, что средняя температура в Сибири к 2080 году может подняться на 9°C зимой и почти на 6°C летом. Количество осадков тоже увеличится на 60-140 мм, что сделает климат значительно мягче, а растениеводство — в два раза более эффективным.

«Расчеты показывают, что граница произрастания традиционных для Сибири сельскохозяйственных культур каждые десять лет будет сдвигаться на семьдесят километров на Север. Более теплый климат сделает возможным культивирование риса, различных бобовых и европейского винограда», — рассказали в Сибирском отделении РАН.

При благоприятном прогнозе население в Сибири может вырасти в три раза. Однако ученые не исключают и другого варианта — при нем Сибирь превратится в огромное болото из-за растаявшей вечной мерзлоты, сообщает Newslab.ru.

фото с сайта alcodistillers.ru