«ИСС» НА ЕВРАЗИЙСКОМ КОНГРЕССЕ
Представители компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» участвуют во II Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве
Евразийский аэрокосмический конгресс – крупнейший отраслевой форум в Восточной Европе – проводится с целью объединения науки, промышленности и власти для решения глобальных и прикладных задач аэрокосмической индустрии на Евразийском пространстве.
На пленарном заседании конгресса генеральный директор компании «ИСС» Николай Тестоедов представил доклад. Он был посвящён новым управленческим вызовам и перспективам на фоне стратегических изменений в мировой авиационно-космической отрасли. Глава Решетнёвской фирмы также выступил модератором конференции «Повышение эффективности как ключевой стратегический приоритет обеспечения конкурентоспособности ракетно-космической техники», работающей в рамках конгресса.
Кроме того, при активном участии «ИСС» проходит круглый стол «Особенности финансирования федеральных программ: взгляд промышленности».
Евразийский аэрокосмический конгресс предваряет деловую программу Международного аэрокосмического салона МАКС-2017, который откроется 18 июля. В этом году конгресс расширил географию участников. Он собрал более 600 специалистов из России, стран СНГ, Западной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Источник: iss-reshetnev.ru
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