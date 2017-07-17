ЗНАЙ НАШИХ!

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Юные железногорские яхтсмены стали чемпионами IX детской парусной регаты «Siberia River 2017» в Новосибирске
IX детская парусная регата «Siberia River 2017» и открытое первенство Новосибирской области продолжались три дня, с 13 по 17 июля. За победу боролись команды из семи городов: Бердска, Новосибирска, Томска, Иркутска, Северо-Бакальска, Красноярска и Железногорска. У ребят было по 3-4 гонки в день: с десяти утра до шести вечера. Железногорские экипажи Михаила Солдатова и Алексея Кузнецова завоевали I и III места в классе «Кадет».
Теперь юных яхтсменов ждут спортивные сборы, а 2 августа начнётся «Межрегиональная Сибирская Парусная Регата 2017», открытый чемпионат и первенство области, первенство СФО по парусному спорту, этап Кубка России. К молодым спортсменам присоединится взрослая железногорская команда во главе с Сергеем Поповым. Также на катамаране «Торнадо» в качестве рулевого выступит председатель детской парусной школы Виктор Коскин и матрос Максим Лопатин.
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