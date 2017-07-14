В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АНДРЕЙ КУКСЕНКО

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 17 июля

Государственному пожарному надзору 18 июля — 90 лет. Каковы основные функции этой госструктуры и полномочия. Как взаимодействуют инспекторы с населением Железногорска и предприятиями по предотвращению пожаров? Об этом поговорим с заместителем начальника железногорского УФПС №2 МЧС России Андреем Куксенко.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 17 июля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.