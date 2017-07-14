В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АНДРЕЙ КУКСЕНКО
14.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Наталья Кокорина
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 17 июля
Государственному пожарному надзору 18 июля — 90 лет. Каковы основные функции этой госструктуры и полномочия. Как взаимодействуют инспекторы с населением Железногорска и предприятиями по предотвращению пожаров? Об этом поговорим с заместителем начальника железногорского УФПС №2 МЧС России Андреем Куксенко.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 17 июля, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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