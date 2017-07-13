ГОНЕЦ «ПОГАШЕН»
В Железногорске состоялось спецгашение почтовых марок, посвященных системе спутниковой связи "Гонец"
Торжественное гашение почтовых марок прошло в почтовом отделении по улице Ленина, 55. Из приглашенных гостей в акции принимали участие глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев и генеральный директор АО «ИСС» Николай Тестоедов.
Гашение марки означает ее аннулирование, и теперь она приобретает коллекционное значение.
«Гонец» — российская многофункциональная система персональной спутниковой связи. Она построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Назначением системы является оказание услуг связи. Система разрабатывается по заказу Федерального космического агентства России. Разработчик - «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва»
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