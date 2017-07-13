ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ
Железногорское предприятие Гортеплоэнерго подало иск на взыскание долгов с МП ГЖКУ
В Арбитражный суд Красноярского края на днях поступило исковое заявление от «Гортеплоэнерго» к МП «Городское жилищно-коммунальное управление» о взыскании задолженности и пени в общей сумме 638 млн руб. по договору энергоснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и горячей воды, сообщает сайт арбитражного суда.
Как следует из искового заявления, между истцом и ответчиком заключен договор энергоснабжения на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде и горячей воды, в соответствии с которым истец отпускал ответчику на его объекты тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, однако ответчиком тепловая энергия по состоянию на 30.06.2017 не оплачена, что и явилось основание для обращения в суд. Сумма основного долга составляет 490,7 млн руб., сумма начисленной пени – 147,2 млн руб.
В соответствии со ст. 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда Красноярского края будет решен в течение 5 рабочих дней.
Надо отметить, что задолженность, которая числиться за Управляющей компанией ГЖКУ, в основном образовалась из-за неплательщиков коммунальных платежей. Население Железногорска должно управляющей компании 638 млн рублей.
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