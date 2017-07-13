НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 ИЮЛЯ

Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты не поверили, что на заднем сидении машины президента РФ Владимира Путина во время поездки на Валаам находился сотрудник службы безопасности.Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Это авария, мы облучены» Утром здесь нешумно, все говорят по делу.Спецслужбы США в 2015 году перехватили разговоры российских чиновников, обсуждавших встречи с соратниками нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.Российский премьер-министр Дмитрий Медведев не посещает российские регионы из-за фильма «Он вам не Димон», выпущенного «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Об этом пишут «Ведомости».Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась видеороликом о так называемых «лесных братьях», опубликованном в официальном аккаунте НАТО в Twitter. Свой комментарий Захарова опубликовала в Facebook.