НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 ИЮЛЯ
13.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 12 | Автор: Сергей Скляров
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По секрету: «Это авария, мы облучены»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Это авария, мы облучены» Утром здесь нешумно, все говорят по делу.
Спецслужбы США перехватили разговоры российских чиновников
Спецслужбы США в 2015 году перехватили разговоры российских чиновников, обсуждавших встречи с соратниками нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
Медведев перестал ездить в регионы из-за фильма Навального
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев не посещает российские регионы из-за фильма «Он вам не Димон», выпущенного «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. Об этом пишут «Ведомости».
В НАТО объявили героями сторонников нацистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась видеороликом о так называемых «лесных братьях», опубликованном в официальном аккаунте НАТО в Twitter. Свой комментарий Захарова опубликовала в Facebook.