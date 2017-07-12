ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

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На Химзаводе в Подгорном ожидается сокращение персонала

На Химзаводе Подгорного намечено сокращение персонала, а РМЗ ГХК переходит на неполную рабочую неделю с 1 сентября.

Об этом сообщил глава Центра занятости Иван Чуприна.

Филиал Красмашзавода уведомил железногорскую службу о сокращении 386 сотрудников, это почти половина от нынешнего количества работников Химзавода. Чуприна подчеркнул, что речь идет о младшем и среднем персонале.



Сейчас уровень безработицы в Железногорске составляет 0,8 %.