ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!
12.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 72 | Автор: Наталья Кокорина
На Химзаводе в Подгорном ожидается сокращение персонала
На Химзаводе Подгорного намечено сокращение персонала, а РМЗ ГХК переходит на неполную рабочую неделю с 1 сентября.
Об этом сообщил глава Центра занятости Иван Чуприна.
Филиал Красмашзавода уведомил железногорскую службу о сокращении 386 сотрудников, это почти половина от нынешнего количества работников Химзавода. Чуприна подчеркнул, что речь идет о младшем и среднем персонале.
Сейчас уровень безработицы в Железногорске составляет 0,8 %.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
2 марта 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорский частный перевозчик «Горавтотранс» продолжит перевозить пассажиров, как минимум, до конца года
25 января 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорский частный перевозчик ООО «Горавтотранс» прекратит работу уже в конце марта
22 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияНа железногорскую биржу труда подано 102 заявки на сокращение 862 человек в 2017-м году
13 января 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске сократят 555 человек
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
18 - июня, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
Burman, в новости: БАСКЕТБОЛ НА СТАРТЕ
марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Жека, в новости: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ОЗЕРА
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Светлана, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Татьяна Фирсова, в новости: РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!
НОВОСТИ ЧАСА
Как предотвратили «катастрофу века», Лавров ответил «даме из Госдепа» и другие события дня
В Сан-Франциско чудом предотвратили «авиакатастрофу века» Самолет Airbus 320, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре самолета с…
Песков прояснил личность «таинственного» спутника Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о некоем пассажире автомобиля, на котором Владимир Путин приехал к монастырю на Валааме, сообщил, что это был сотрудник безопасности.
Роспотребнадзор ответил на сообщения о ядовитой черешне
Управление Роспотребнадзора по столице опровергло информацию об отравлении 10 москвичей черешней. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
Набиуллина рассказала об ограничениях по картам «Мир»
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о том, каких ограничений стоит ожидать в будущем по картам «Мир». По данным ТАСС, таких ограничений вводить не планируется.
Путин приехал на Валаам с неизвестным спутником
Телеканал «Дождь» обратил внимание на снятые 11 июля кадры, на которых видно, что президент России Владимир Путин приехал в монастырь на Валааме не один.
В Сан-Франциско чудом предотвратили «авиакатастрофу века» Самолет Airbus 320, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре самолета с…
Песков прояснил личность «таинственного» спутника Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о некоем пассажире автомобиля, на котором Владимир Путин приехал к монастырю на Валааме, сообщил, что это был сотрудник безопасности.
Роспотребнадзор ответил на сообщения о ядовитой черешне
Управление Роспотребнадзора по столице опровергло информацию об отравлении 10 москвичей черешней. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.
Набиуллина рассказала об ограничениях по картам «Мир»
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о том, каких ограничений стоит ожидать в будущем по картам «Мир». По данным ТАСС, таких ограничений вводить не планируется.
Путин приехал на Валаам с неизвестным спутником
Телеканал «Дождь» обратил внимание на снятые 11 июля кадры, на которых видно, что президент России Владимир Путин приехал в монастырь на Валааме не один.