"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
12.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Наталья Кокорина
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
-Впервые с 2005 года в возрожденных краевых стройотрядах погибли люди.
-Чтобы получить совсем небольшую компенсацию за детский сад необходимо собрать кипу подтверждающих справок.
-На днях арестован экс-начальник ФГУП «Главного военно-строительного управления №9» Михаил Калинин. Подробности этой истории найдете в нашей газете.
Читайте газету "Город и Горожане"!
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