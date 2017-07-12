"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

В Сан-Франциско чудом предотвратили «авиакатастрофу века» Самолет Airbus 320, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре самолета с…Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о некоем пассажире автомобиля, на котором Владимир Путин приехал к монастырю на Валааме, сообщил, что это был сотрудник безопасности.Управление Роспотребнадзора по столице опровергло информацию об отравлении 10 москвичей черешней. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о том, каких ограничений стоит ожидать в будущем по картам «Мир». По данным ТАСС, таких ограничений вводить не планируется.Телеканал «Дождь» обратил внимание на снятые 11 июля кадры, на которых видно, что президент России Владимир Путин приехал в монастырь на Валааме не один.