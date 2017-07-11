ПРОТАРАНИЛ ЗАБОР
11.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске водитель на «Ладе» насквозь пробил бетонный забор
Авария произошла накануне ночью.19-летний водитель на «Ладе Ларгус» двигался по территории парковки.
По предварительной версии, он не справился с управлением и въехал в бетонный забор.
В ГИБДД рассказали, что водитель был трезв и в аварии не пострадал.
Вместе с молодым человеком в автомобиле находились две девушки 19 и 22 лет, они получили незначительные травмы. Помощь пассажиркам оказали на месте.
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