ПРОТАРАНИЛ ЗАБОР

В Железногорске водитель на «Ладе» насквозь пробил бетонный забор

Авария произошла накануне ночью.19-летний водитель на «Ладе Ларгус» двигался по территории парковки.

По предварительной версии, он не справился с управлением и въехал в бетонный забор.

В ГИБДД рассказали, что водитель был трезв и в аварии не пострадал.

Вместе с молодым человеком в автомобиле находились две девушки 19 и 22 лет, они получили незначительные травмы. Помощь пассажиркам оказали на месте.

По информации newslab.ru